Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Ağustos 2023 12:30
63A3 TANISI KONDU

HERKESE MERHABALAR BEN MSÜ MÜLAKATLARINA GİRDİM VE BAŞLANGIÇ SEVİYE SPİNA BİFİDA OCCULTA TANISI KONDU. BUNDAN DOLAYI DA 63A3 GİBİ BİR YAZI YAZILDI DOSYAMA. İNTERNETTEN ARAŞTIRDIĞIMDA MUHARİP SINIF OLAMAZ DİYORLARDI BENDE GİDİP BİR ASKERİ DOKTORA SORDUĞUMDA O İSE BÖYLE BİR ŞEY YOK SADECE HAVA HARP OKULUNA GİREMEZSİN DEDİ BİR DE SİZE SORMAK İSTEDİM ARAMIZDA BU KONUYU BİLEN VARSA YARDIMCI OLURSA ÇOK SEVİNİRİM. BAŞLANGIÇ SEVİYE SPİNA BİFİDA OCCULTA MUHARİP SINIF OLMAYA ENGEL MİDİR?

Çok Yazılan Konular

MobbingAYM iptal kararı sonrası disiplin cezasının silinmesi için dava açılır mı?Muvazzaflıktan memurlukHarcırah ve tazminat hakkında bilgisi olan var mı ?

Sözlük

sözlükçülerin bimolacılara giydirmesi 8 sokotra ağacı 1 telefondan son ses video izleyen insan 2 yakup kadri karaosmanoğlu 1 stradivarius 3 II.Mahmud 2 cemil süleyman 1 susmak senfonidir 1 balık burcu erkeği 1 mühtedi 1

Son Haberler

Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandıManisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldüAğrı'da serinlemek için nehre giren çocuk boğulduÇanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyorMerkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı!

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.