Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 12:45
Eğitim ödeneği

2014 yılında atandığımda maaşımın yaklaşık 1/3 ünü oluşturan eğitim ödeneği bundan sonra yeni atanan öğretmenin maaşının yaklaşık 1/10 unu oluşturacaktır.


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 12:55

10 da 1 den daha düşük, eğitim öğretim tazminat hakkımız yok oldu gibi bişey


Jonn Snow
Aday Memur
24 Ağustos 2023 12:57

10 da 1 i ise öp te başına koy


mıcheal owen
Şef
24 Ağustos 2023 12:58

Hocam şu anki kat sayı ile 2296 TL bu her yıl maaş oranında artacak fakat çok düşük kaldı

Jonn Snow, 2 saat önce

10 da 1 i ise öp te başına koy


Jonn Snow
Aday Memur
24 Ağustos 2023 13:03

Hocam, uzman öğretmenin yaklaşık maaşı 26-27-28 bin civarında. O yüzden maaşın onda birinden daha az maalesef. Hayır bir top kağıt bile olmuş yaklaşık 100 lira. Tebeşiriydi kalemiydi vs vs koca bir yıl için oldukça az.

mıcheal owen, 2 saat önce

Hocam şu anki kat sayı ile 2296 TL bu her yıl maaş oranında artacak fakat çok düşük kaldı


mıcheal owen
Şef
24 Ağustos 2023 13:05

Hoxam

Jonn Snow, 2 saat önce

Hocam, uzman öğretmenin yaklaşık maaşı 26-27-28 bin civarında. O yüzden maaşın onda birinden daha az maalesef. Hayır bir top kağıt bile olmuş yaklaşık 100 lira. Tebeşiriydi kalemiydi vs vs koca bir yıl için oldukça az.


mıcheal owen
Şef
24 Ağustos 2023 13:07

Hocam lütfen yazdığımı iyi okuyunuz yeni atanan öğretmen maaşının diyorum bu yıl hatta 16/1 ine tekabül ediyor çok düşük kaldı maalesef en az 8-10 bin olması gerekirdi şu anki şartlarda

mıcheal owen, 2 saat önce

Hoxam


Jonn Snow
Aday Memur
24 Ağustos 2023 13:09

Haklısın hocam orayı kaçırmışım

mıcheal owen, 2 saat önce

Hocam lütfen yazdığımı iyi okuyunuz yeni atanan öğretmen maaşının diyorum bu yıl hatta 16/1 ine tekabül ediyor çok düşük kaldı maalesef en az 8-10 bin olması gerekirdi şu anki şartlarda


serhat hocaa
Şef
24 Ağustos 2023 14:31

Bu 2296yı bu eylül ayında mı alacağız?

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusu yayınlandı. dikkat çeken madde.Depremzede öğretmenleri yok sayamazsınızİl emri gelir mi sizce?Rehber öğretmenin maaş karşılığı 7 saatönlüğe teşvik2. İl İçi/Dışı Atamadan sonra yeni bir özür ataması olabilir mi?Emeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?İkinci il dışı zorunlu hizmet affı tercih hakkıAtamasini Iptal Ettirenlere 2.Il Disi Hakki

Sözlük

kendine yer edinmek için bulunduğu ortamı kötülemek 8 baybars 1 Facebook 2 sözlükçülerin bimolacılara giydirmesi 8 Sosona 4 Türk Mitolojisi 1 papatya 5 Hz.Adem elmayı neden yedi 5 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 dominik livakoviç 2

Son Haberler

Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandıManisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldüAğrı'da serinlemek için nehre giren çocuk boğulduÇanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyorMerkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı!

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.