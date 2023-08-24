Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 13:18
Hakem kurulu geçmişte memura ne kadar zam verdi

Hakem Kurulunun karara bağladığı zam oranlarının, kararın verildiği tarihte Merkez Bankası?nca belirlenen en son enflasyon tahminlerinin üzerinde veya başa baş olduğu görülüyor. Ancak, hükümetin teklifi de Merkez Bankası?nın enflasyon tahmininin üzerinde oldu.


Aliserpil
Aday Memur
24 Ağustos 2023 13:19

Geçmiş yıllarda KGHK?nun nasıl karar verdiğine baktığımız zaman Kurulun verdiği zam oranlarının, genellikle hükümetin son teklifine paralel olduğunu görüyoruz. Bunun tek istisnası 2012 yılı ilk yarısı için hükümet yüzde 3,5 teklif ederken Kurul yarım puan artış yaptı ve yüzde 4 zam verdi.

Hakem Kurulunun karara bağladığı zam oranlarının, kararın verildiği tarihte Merkez Bankası?nca belirlenen en son enflasyon tahminlerinin üzerinde veya başa baş olduğu görülüyor. Ancak, hükümetin teklifi de Merkez Bankası?nın enflasyon tahmininin üzerinde oldu.

Örneğin, 2012 yılında Merkez Bankası?nın enflasyon tahmini yüzde 5.2 iken hükümet yüzde 3.5 + 4 teklif etti. Hakem Kurulu yüzde 4 + 4 zamma karar verdi. Enflasyon ise yüzde 6.2 olarak gerçekleşti.

2013 yılı için Merkez Bankası?nın yüzde 5.0?lik enflasyon tahminine karşılık hükümet ve hakem kurulu yüzde 3 + 3 verdi. Enflasyon ise yüzde 7.4 olarak gerçekleşti.

Hakem Kurulu?nun 2020 ve 2021 yılındaki kararları ise hükümetin son teklifi ile aynı oldu. 2020?de yüzde 4 + 4, 2021 yılında yüzde 3 + 3 oranında zam yapıldı. Merkez Bankası?nın o tarihteki enflasyon tahmini 2020 yılı için yüzde 8.2, 2021 yılı için yüzde 5.4 idi. Her ne kadar belirlenen zam oranları Merkez Bankası?nın enflasyon tahminine yakın olsa da enflasyon 2020?de yüzde 14.6, 2021 yılında ise yüzde 36.1 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası enflasyonu 2024 yılı için yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15 olarak tahmin etti. Buna göre, hükümetin son teklifi Merkez Bankası?nın 2024?teki enflasyon tahmininin 8 puan, 2025?teki tahminin ise 4 puan altında bulunuyo


StajyerAIM
Aday Memur
24 Ağustos 2023 13:21

''Geçmiş yıllarda KGHK?nin nasıl karar verdiğine baktığımız zaman Kurulun verdiği zam oranlarının, genellikle hükümetin son teklifine paralel olduğunu görüyoruz. Bunun tek istisnası 2012 yılı ilk yarısı için hükümet yüzde 3,5 teklif ederken Kurul yarım puan artış yaptı ve yüzde 4 zam verdi.''

Bu zamda da Ali YALÇIN'ın hatrına BUÇUK arttırıma giderler. :)))


10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
24 Ağustos 2023 13:30
Toplamda dört kere gitti, bunlardan sadece bir tanesinde 0.5 puan artış oldu. Yani kimse beklenti içinde olmasın. Tarih tekerrürden ibarettir...

satac123
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 13:53

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç yaptığını, maçı da fanatik Galatasaraylı bir hakemin yönettiğini düşünün. Maç berabere bitiyor ve hakeme diyorlar ki kazananı sen belirle. Şimdiki durum da böyle bir şey işte.

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