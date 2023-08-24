KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Ağustos 2023 13:29
GSB büro ve destek personeli

Bu bölümler için herhangi bir önlisans açarlarmı önceden acmislarmi destek personeli için lise mezunu olabilir ama büro için önlisans olur mu sizce

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