Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


24 Ağustos 2023 13:33
İmamların sosyal hayatı

Nelerden oluşur? Bir imam izinlerinde ya da boş vakitlerinde ne yapmaktadır? Örneğin bir imam devlet tiyatrosuna gidip oyun izler mi? ya da operaya gider mi? ya da sinema, konser vs. bunlara katılır mı? Örneğin bir imam sahilde dolaşır mı? kafede oturur mu? lise arkadaşlarıyla eğlenmeye gider mi? ya da sakalını keseceği zaman permatik yerine gillette mach 5 fusion power tercih eder mi? adidas mı yoksa nike mi giyer imamlar? evlerine aldığı koltukların rengi nedir? veyahut tom mu jerry'i mi tutarlar? bazı imamlar yurt dışına çıkıyor. acaba kaçı yurt dışındaki müzeleri gezdi?

evet imam efendi bunları okurken hiddetlene hiddetlene okudun değil mi? bu bahsettiklerim normal her insanın yapabileceği işler. ama sen aldığın maaşla neredeyse hiçbir sosyal aktiviteye katılamıyorsun değil mi? maks sosyal faaliyetin çay ocağında cemaatle hasbihal etmek oluyor. sigara içiyorsan bile bunu gizleye gizleye yapıyorsun.

motivasyonunu kaybetme!


md34.
Aday Memur
24 Ağustos 2023 13:52
Sanane AMK
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