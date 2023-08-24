KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2023 13:37
Formasyon Stajı

Merhaba, normalde İstanbul'da yaşıyorum ama formasyonu Marmara Üniversitesi'nden almayı planlıyorum fakat yüksek lisansımı Ege Üniversite'sinde yapıyorum. İlk dönem okuldan yana bir problem yok ama 2. dönem 2 ay İzmir'de olmam gerekiyor bir projeden dolayı. Stajda da devamsızlık hakkı olmadığı için stajı haftada 1 gün yerine 2 gün yapma imkanı oluyor mu?

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