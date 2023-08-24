Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 13:40
Müdürlükten Memurluğa

Merhaba, şuan memleketimden çok uzakta ve tayin imkanı olmayan bir kurumda birim müdürü olarak görev yapmaktayım. Memleketimde büyükşehir belediyesine geçiş yapmak için belediyedeki üst düzey yetkililer ile görüştüm ve beni sadece bilgisayar işletmeni olarak alabileceklerini söylediler. Özlük haklarımı kaybediyorum ve maaşım 6-7 bin TL düşüyor. Siz olsanız geçiş yapar mısınız? Fikir belirtirseniz çok sevinirim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
24 Ağustos 2023 13:41
Biz olsak geçiş yapar mıyız sorusuz bizim mazeretimize ve geçme gerekçemize göre değişir. Kısaca şişen kişiye değişen bir olgudur. Geçmek ve geçmemek arasındaki farkı siz daha iyi bileceksiniz. Habgisi ağır basıyor ve yararınıza ise ona göre karar vermeniz gerekiyor.
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