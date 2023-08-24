Müdürlükten Memurluğa

Biz olsak geçiş yapar mıyız sorusuz bizim mazeretimize ve geçme gerekçemize göre değişir. Kısaca şişen kişiye değişen bir olgudur. Geçmek ve geçmemek arasındaki farkı siz daha iyi bileceksiniz. Habgisi ağır basıyor ve yararınıza ise ona göre karar vermeniz gerekiyor.

Biz olsak geçiş yapar mıyız sorusuz bizim mazeretimize ve geçme gerekçemize göre değişir. Kısaca şişen kişiye değişen bir olgudur. Geçmek ve geçmemek arasındaki farkı siz daha iyi bileceksiniz. Habgisi ağır basıyor ve yararınıza ise ona göre karar vermeniz gerekiyor.