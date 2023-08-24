Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 13:41
Normalde il dışı iptali için mazeret bekleniyor

Normal dönemlerde il dışı tayininin iptali için mazeret atamasında eşinin atamasının gerçekleştirilememiş olması bekleniyor. Ancak şimdi 2. il dışından sonra bu mazeret tayini zaten olmayacağı için eşlerden birinin tayini çıkmama durumunda iptal hakkı oluyor mu?


Ömer Oktay
Aday Memur
24 Ağustos 2023 14:22
Hocam mazeret oluştuğu icin iptal hakkı olur,ben de ikinci mazeret olacak mi diye cimere soru yazdim bana cevap olarak ikinci il ici ildışı kılavuzunun D maddesinde açıklanmıştır diye cevap geldi.

moideen
Daire Başkanı
24 Ağustos 2023 14:28

Duyuruyu okumuyorsunuz kendi kendinize çıkarımlar yapıyorsunuz. Sonra mağdur oldum diye konu açarsınız forumda. Duyuruda şöyle bir şey yazıyor, değerlendirip buna göre başvuru yapın ya da yapmayın:

"DİKKAT! 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında mazeret sahibi olan öğretmenin başvuru aşamasında yer değiştirme türü olarak ?Mazerete Bağlı? seçeneği yerine şartlarını taşıdığı diğer yer değiştirme türü olan ?İsteğe Bağlı? seçeneğini seçmesi halinde; eşi aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değişikliği başvurusunda bulunamayacağından mazeret sahibi öğretmenin yer değiştirme türünü seçerken bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir."


sezzzzz
Aday Memur
24 Ağustos 2023 14:31

Evet de bu eşinin tayin istemeyeceği anlamına geliyor. Bunda problem yok. Ben farklı bir durumu sormustum. İptali sormuştum.

moideen, 14 dk. önce

Duyuruyu okumuyorsunuz kendi kendinize çıkarımlar yapıyorsunuz. Sonra mağdur oldum diye konu açarsınız forumda. Duyuruda şöyle bir şey yazıyor, değerlendirip buna göre başvuru yapın ya da yapmayın:

"DİKKAT! 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında mazeret sahibi olan öğretmenin başvuru aşamasında yer değiştirme türü olarak ?Mazerete Bağlı? seçeneği yerine şartlarını taşıdığı diğer yer değiştirme türü olan ?İsteğe Bağlı? seçeneğini seçmesi halinde; eşi aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değişikliği başvurusunda bulunamayacağından mazeret sahibi öğretmenin yer değiştirme türünü seçerken bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir."


moideen
Daire Başkanı
24 Ağustos 2023 14:34

İptal edebilecek olsanız bu uyarıyı koymazlar zaten. Uyarıda siz isteğe bağlı tayin isterseniz ve çıkarsa eşiniz mazerete başvuramaz, ayrı kalırsınız diyor yani.

sezzzzz, 11 dk. önce

Evet de bu eşinin tayin istemeyeceği anlamına geliyor. Bunda problem yok. Ben farklı bir durumu sormustum. İptali sormuştum.


moideen
Daire Başkanı
24 Ağustos 2023 14:35

O yüzden mazerete bağlı başvuru yapın diyor kısaca.

sezzzzz, 11 dk. önce

Evet de bu eşinin tayin istemeyeceği anlamına geliyor. Bunda problem yok. Ben farklı bir durumu sormustum. İptali sormuştum.


Yondaimeminato
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 14:40

Hocam kaç başlık açacaksınız daha ? İptal hakkınız var demiştim önceki başlığınızda. İçeriği değiştirip tekrar sormuşsunuz aynı şeyi . 2 eşten biri il dışı atamasına başvurup eşlerden birinin ataması yapılmazsa diğer eş atamasını iptal etme hakkına sahiptir. Kılavuzu az biraz kendiniz okuyun.

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