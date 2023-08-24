Normalde il dışı iptali için mazeret bekleniyor

Duyuruyu okumuyorsunuz kendi kendinize çıkarımlar yapıyorsunuz. Sonra mağdur oldum diye konu açarsınız forumda. Duyuruda şöyle bir şey yazıyor, değerlendirip buna göre başvuru yapın ya da yapmayın:

"DİKKAT! 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında mazeret sahibi olan öğretmenin başvuru aşamasında yer değiştirme türü olarak ?Mazerete Bağlı? seçeneği yerine şartlarını taşıdığı diğer yer değiştirme türü olan ?İsteğe Bağlı? seçeneğini seçmesi halinde; eşi aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değişikliği başvurusunda bulunamayacağından mazeret sahibi öğretmenin yer değiştirme türünü seçerken bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir."