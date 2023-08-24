Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 13:43
POLİS memur değil mi
memur haftalık 40 saat çalışır Polis en az 60-70 saat çalışır fark ödenmez. resmi tatillerde namaz kıldıran imam vaiz fazla ücret ödenir Polis resmi tatil günlerinde ücret almaz. gece çalışan işçi,sağlıkçı tazminat alır Polise verilmez.. POLİS neden üvey evlat ...

StajyerAIM
Aday Memur
24 Ağustos 2023 14:14

Kimseye bir şey verildiği yok merak etmeyin. Kazanım kazanım dedikleri müdürler 900 TL, teknik personel de 600 TL kazanmış. :)

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