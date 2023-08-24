Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 13:46
Hizmet birleştirmede çalışma alanı?

Arkadaşlar eşim atanmadan önce hem mebde ücretli öğretmenlik yapmış hem de başka bir sigortalı işte çalışmış. Hizmet puanı için sadece mebde çalıştığı günleri mi işletebiliyoruz?

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