Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 14:03
Yetkili Sendikanın Üye Öğretmenlerin Aklıyla Alay Etmesi

290 küsür kazanım elde ettik diye övünülen listeyi gözden geçireyim dedim.

Önceki toplu sözleşmede kabul edilen maddelerin ısıtılıp tekrar önümüze sunulmasından başka bişey göremedim.

".... devam ettirilmesi." ibaresi hemen hemen her maddede gözüme takıldı.

Her sene aynı terane mi yapılacak yani? Gelecek yıllarda da "1000 kazanım oldu" diye reklam yapılacak ancak bir bakacaksınız ki önceki yılların kazanımları karşınıza çıkacak.

"... devam ettirilecek."

Buçuklu sendika üyelerini bu şekilde kandırabilir ama öğretmenlerin büyük bir bölümü aklını kullanıyor ve bu maddelerin göz boyamaktan öteye gitmediğinin farkında.

Sevgili sarı üyeler, bu kazanamamalara sesinizi çıkarmayacak mısınız?

Kafanızı kumun altına gömüp "yetkilendirdiğiniz için kul hakkına girdiğinizi" göz ardı mı edeceksiniz?


difficulties
Şef
24 Ağustos 2023 14:25

hahahah. adamlar kendi isteği ile üye olmuş. ne dalgası :))

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