Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ağustos 2023 14:17
Aile hekimi tayin

Yakın zamanda iliçi yer değişikliği yapan aile hekimi açılacak iller arasi aile hekimliği tayinine başvuru yapabilir mi yoksa iliçi yer degisikligi yaptığından dolayı bulunduğu yerde bir yıl çalışması gerekir mi?

Çok Yazılan Konular

Şehir hast ulaşım sorunuSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Emekli ikramiye ve maaşlar ne zaman yatar?2023 haziran iller arasi ckys düşmeyen kaldimiçkys 20235/5 hala bekleyen varmıToplu sözleşmede sağlıkcılar için kazanım var mı?ATT ve ParamedikPsikolojim bozuldu yeterTayin evrak takibiÖnlisans-lisans emeklilik farkları

Sözlük

kendine yer edinmek için bulunduğu ortamı kötülemek 8 baybars 1 Facebook 2 sözlükçülerin bimolacılara giydirmesi 8 Sosona 4 Türk Mitolojisi 1 papatya 5 Hz.Adem elmayı neden yedi 5 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 dominik livakoviç 2

Son Haberler

Mehmet Şimşek: Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz!Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandıManisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldüAğrı'da serinlemek için nehre giren çocuk boğulduÇanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.