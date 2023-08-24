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Editörler : LanetF16 Gökçen


24 Ağustos 2023 14:29
Kiralık umutlar...

Umutlar tükenince kiralığa çıkardım

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