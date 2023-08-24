KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 15:09
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuru

Hangi bölümlerden alırlar acaba? Puanlar kaça kadar düşebilir arkadaşlar? Düşüncelerinizi alabilir miyim?


Adaletli Ruhu
Aday Memur
24 Ağustos 2023 16:04

Önlisans alımı olması lazım meb 4250 tane büro personeli lisantan aldı farklı kadrolar gelince hemen istifa ettiler bizlerin öyle bi durumumuz yok zaten

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