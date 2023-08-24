Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 15:13
Kütahya Gediz Kiralık Ev

Merhaba Kütahya Gedizde 1+1 ya da 2+1, tercihen eşyalı kiralık ev arıyorum

Çok Yazılan Konular

Naklen Atama Kotenjanları HakkındaAydın' da bir belediyeye becayiş.Mahalli İdare 9/1 memur aylık kazancı hakkında2023 Naklen atama kontenjanlarıÜniversite İdari Personeli Tayin SorunuMüdürlükten Memurluğa6225 kodu " Bilgisayar İşletmeni Sertifikası"na sahip olmak bilinmezi !!!BecayişBahçelievler belediyesi sözlü mülakat sonuçlarıBi bakın lütfen çok önemli bir sorum var

Sözlük

çanakkale orman yangını 1 hülagu han 4 güne bir söz bırak 3 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 ulaşgkc 9 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 5 şu anda dinlenen türkü 1 hayatın anlamı 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 vibranyum 2

Son Haberler

Bakan Özhaseki: Yangınlarda zarar gören alanları hiç vakit kaybetmeden yeşillendireceğizEskişehir'deki orman yangınına neden olan çiftçi serbest bırakıldıUzmanlar, piyasa beklentisi üzerindeki faiz kararına ne dedi?Danimarka'nın Ankara Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri'ndeAltının kilogramı 1 milyon 676 bin 562 liraya geriledi

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.