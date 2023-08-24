Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 15:44
Derece Kademe

Arkadaşlar 2016 yılında verilen 1 dereceyi ben 399 a tabi iken almıştım.O kurumdan istifa edip 657 ye geçtim.Bakanlik 1 dereceden faydalanamazsın diyor.Bu konu hakkında bilgi sahibi olan var mı?

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