Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 16:03
Adalet bakanlığı kazanımları belli oldu

Yaz yaz bitmez dur bir nefes alayım da öyle yazayım çok kazanım elde etmişsiz.

1-Fazla mesailer 3 katından 4 katına yükseldi. Örn: Aylık 810 TL'den 1080 TL'ye yükseltildi.

(Valilik çalışanları hariç tüm kurumlar 5 katına yükseltildi)

2-Günlük 62 TL olan nöbet ücreti artık çalışılan her gün için değil her saat için ayrı ayrı ödenecek (ücret açıklanmadı)

3-Bu kadar.


feridunemeksiz
Şef
24 Ağustos 2023 16:42
hayırlı olsun büyük kazanımlar bir SMS i hak ediyor herkesin bilgilendirilmesi lazım müthiş bir şey bu

msirkeci
Aday Memur
24 Ağustos 2023 16:43

:D

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