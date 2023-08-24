ben yeni memur sayılırım henüz bir yıl oldu bir gün benim devrem büromuza geldi kadın komiser bizim birime verilmişti zamanında birlikte çalışmışlar ben de iş yapıyordum ay siz şöylesiniz ay siz böylesiniz atmıyorum iki saat yalakalık yaptı gülmemek için zor tutmuştum kendimi var sanırım böyle bir şey hdjfkkf

ben yeni memur sayılırım henüz bir yıl oldu bir gün benim devrem büromuza geldi kadın komiser bizim birime verilmişti zamanında birlikte çalışmışlar ben de iş yapıyordum ay siz şöylesiniz ay siz böylesiniz atmıyorum iki saat yalakalık yaptı gülmemek için zor tutmuştum kendimi var sanırım böyle bir şey hdjfkkf