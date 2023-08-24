Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Ağustos 2023 16:17
yalakalık
cok var eemi

Dramagrl
Aday Memur
24 Ağustos 2023 16:17
çok var çok

dertsızolmaz
Aday Memur
24 Ağustos 2023 17:04
:))))))))

Nevol
Şef
24 Ağustos 2023 17:14
ben yeni memur sayılırım henüz bir yıl oldu bir gün benim devrem büromuza geldi kadın komiser bizim birime verilmişti zamanında birlikte çalışmışlar ben de iş yapıyordum ay siz şöylesiniz ay siz böylesiniz atmıyorum iki saat yalakalık yaptı gülmemek için zor tutmuştum kendimi var sanırım böyle bir şey hdjfkkf
Toplam 3 mesaj

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