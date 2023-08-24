Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 16:34
6225 kodu " Bilgisayar İşletmeni Sertifikası"na sahip olmak bilinmezi !!!

Merhaba arkadaşlar ,

Merkezi yerleştirmede 6225 kodunu bilen arkadaşlarımız varsa bilgilendirmesini rica ederim.

Sorum şu: Daha önce üniversitede açık/uzaktan veya örgün eğitimde Bilgisayar ve bilgisayar ile ilgili örneğin Temel Bilgi Teknolojileri dersi almış olmak 6225 kodunu karşılar mı?

Bu konuda yalnızca net bilgisi olan arkadaşımız varsa cevaplarsanız sevinirim.


Tayfun2048
Aday Memur
24 Ağustos 2023 16:43

https://www.memurlar.net/haber/634093/bilgisayar-dersi-bilgisayar-sertifikasi-icin-yeterli-mi.html


Kamuyahizmet-Hakkahi
Aday Memur
24 Ağustos 2023 16:51

Teşekkür ederim Tayfun kardeş .

Tayfun2048, 36 dk. önce

https://www.memurlar.net/haber/634093/bilgisayar-dersi-bilgisayar-sertifikasi-icin-yeterli-mi.html


Tayfun2048
Aday Memur
24 Ağustos 2023 16:53

rica ederim.

Kamuyahizmet-Hakkahi, 28 dk. önce

Teşekkür ederim Tayfun kardeş .

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