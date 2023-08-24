KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Ağustos 2023 16:35
Gençlik ve Spor Bakanlığı atamasında önlisanslar için kontenjan talebinde bulunun

Bakana yorumlar atın. Bir kaç kişiyle olmaz


md34.
Aday Memur
24 Ağustos 2023 20:29
Evet lisanslardan biri eksilemiş :D .
Toplam 1 mesaj

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