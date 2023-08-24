Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 16:47
Ücretsiz izin

Merhaba. Ücretsiz izne ayrılma şartları nelerdir?


melcea
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 17:16

5 yillik gorev suresini tamamlamis olmak.

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