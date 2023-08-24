Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Ağustos 2023 17:30
Polis ebe eşinin yanına eş durumuyla atanabilir mi?

Ben polis memuruyum ve 2 yıllık evliyim. Eşim benim sağlık mazeretimden dolayı bulunduğum ili 1 yıl önce tayin oldu. Benim tayinim istanbula çıktı eşimin tayini Trabzon'a. Daha önce ben hiç eş durumu tayin hakkımı kullanmadım. Acaba eş durumu hakkımı kullanabilirmiyim? Tabiyet ne şekilde ilerliyor?


ColmanınBandanası
Aday Memur
24 Ağustos 2023 17:35
eşiniz sözleşmeliyse tayin olabilirsiniz yanına
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