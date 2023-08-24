Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ağustos 2023 17:31
tayin hk bilgi

Merhaba bir sorum var.

2020 şubat ayında 3+1 olarak atandım. 2022 yılında 6 ay askere gidip geldim. Cumhurbaşkanımız kadro verince kadroya geçtim. 4 yıl dolunca tayin hakkımız açılıyor. Sorum şudur: 2024 mart ( işe mart ayında başladım ) ayında mı tayinim açılacak yoksa 6 ay askerlik üzerine eklenip 2024 ekim ayında mı açılacak. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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