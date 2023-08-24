Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ağustos 2023 17:31
dilekce red

Arkadaşlar ben ailemin sağlık ve engel durumundan dolayı vardiyalı çalışma ve fazla mesainin beni zora soktuğunu bu yüzden bulunduğum birimde sabite geçmek bu mümkün olmazsa uygun görülecek birime geçmek üzere yer değişikliği istediğimi belirten bir dilekçe ile hastaneme başvurmuştum fakat bugün birimde ihtiyaç olması sebebiyle bana red geldi ben şimdi il sağlığa bu durumum için dilekçe ile başvurabilir miyim


arsenmiran
24 Ağustos 2023 18:17

Red cevabı ile nöbet tutmak istemediğini belirten dilekçe ve ailenin sağlık ve engel durumunu il sağlık müdürlüğüne hastane üzerinden gönder . Kabul etmek zorundalar çünkü nöbet tutmak istememe hakkına sahipsin il sağlık müdürlüğüde kabul etmezse sabim ve cimere şikayet edebilirsin. Büyük ihtimalle il sağlık müdürlüğü kabul eder


yigit-yigit22
Aday Memur
24 Ağustos 2023 18:46

Çok teşekkür ederim cevabınız için peki il sağlığa direkt gidip dilekçe verebiliyor muyum hastane üzerinden nasıl dilekçe vereceğim onu bilmiyorum

arsenmiran, 1 saat önce

Red cevabı ile nöbet tutmak istemediğini belirten dilekçe ve ailenin sağlık ve engel durumunu il sağlık müdürlüğüne hastane üzerinden gönder . Kabul etmek zorundalar çünkü nöbet tutmak istememe hakkına sahipsin il sağlık müdürlüğüde kabul etmezse sabim ve cimere şikayet edebilirsin. Büyük ihtimalle il sağlık müdürlüğü kabul eder

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