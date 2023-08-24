Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 17:42
MEB GÖrevde yükselme sınavı
tercih dönemi ?

umutXx
Şef
24 Ağustos 2023 18:44

ayın 28'inden sonraya kaldı

Toplam 1 mesaj

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