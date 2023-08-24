Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 18:40
Promosyon ne zaman yatırılıyor ?

Merhaba arkadaşlar ,

Vakıfbank, yeni göreve başlayan memurun promosyon ödemesini ne zaman yapıyor?

Lütfen bilgisi olan cevap yazarsa sevinirim.

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