Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Ağustos 2023 18:43
Emniyet mensubu mazeret ataması?

X ilinde polis memuruyum. 2 ay önce ailemin hastalığı için mazeret ataması dilekçesi verdim ama hala sonuçlanmadı. Acaba ne zaman sonuçlanır olumlu veya olumsuz şekilde. Bu şekilde çok arafta kaldık.


Darbeyehayır
Aday Memur
24 Ağustos 2023 19:18

İl müdürünüz ilgilenirse olur hocam

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