Maktu mesai

Neden komik rakamlara cumartesileri çalışıyoruz. Bir değişme olur mu sizce ? 4 cumartesi çalışıyorum 1.400-1.500 para alıyorum 800 yemeğe gidiyor zaten. Bide büyükşehirde diğer illerde parada daha az malesef.

Neden komik rakamlara cumartesileri çalışıyoruz. Bir değişme olur mu sizce ? 4 cumartesi çalışıyorum 1.400-1.500 para alıyorum 800 yemeğe gidiyor zaten. Bide büyükşehirde diğer illerde parada daha az malesef.