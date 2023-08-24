Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 19:30
Maktu mesai
Neden komik rakamlara cumartesileri çalışıyoruz. Bir değişme olur mu sizce ? 4 cumartesi çalışıyorum 1.400-1.500 para alıyorum 800 yemeğe gidiyor zaten. Bide büyükşehirde diğer illerde parada daha az malesef.

Çok Yazılan Konular

Naklen Atama Kotenjanları HakkındaAydın' da bir belediyeye becayiş.Mahalli İdare 9/1 memur aylık kazancı hakkında2023 Naklen atama kontenjanlarıMüdürlükten Memurluğa6225 kodu " Bilgisayar İşletmeni Sertifikası"na sahip olmak bilinmezi !!!Üniversite İdari Personeli Tayin SorunuBahçelievler belediyesi sözlü mülakat sonuçlarıBi bakın lütfen çok önemli bir sorum varBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?

Sözlük

aşkı anlatan en iyi replik 15 yangın 4 Ceren 35 aya yolculuk 1 baybars 1 facebook cinayeti 2 Mekke'de aşırı yağış ve fırtına 3 dünyayı anlamak 1 Sitedeki reklam zenginliği 7 yakup kadri karaosmanoğlu 1

Son Haberler

Üniversite öğrencilerinin yurt ücreti çıkmazıSağlık Bakanı Koca'dan YKS'de tıp fakültesini seçen öğrencilere tebrikBekara ev vermeyen ev sahibi, emlakçı ve web sitesine cezaCami tuvaletine abonelik sistemi getirdiYabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.