Destekleme ve Yetiştirme Kursları (Öğretmen) Başvuruları Başladı.

Merhaba arkadaşlar,

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile ilgili klavuzu güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte öğretmenler ve öğrenciler için birçok değişiklik yapıldı. Eğer ilgileniyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak güncel DYK klavuzunu inceleyebilirsiniz:

https://e-kurs.meb.gov.tr/Dosya/2023_klavuz.pdf

Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili yapılan değişikliklerden biri de öğrenci ve öğretmen başvuru tarihlerinde gerçekleşti. Belirlenen yeni tarihe göre öğretmen ve öğrenci başvuruları 24-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Görev almayı düşünen arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Kaynak: https://www.yayginegitim.net/destekleme-ve-yetistirme-kurslari/