Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 19:58
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (Öğretmen) Başvuruları Başladı.

Merhaba arkadaşlar,

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile ilgili klavuzu güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte öğretmenler ve öğrenciler için birçok değişiklik yapıldı. Eğer ilgileniyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak güncel DYK klavuzunu inceleyebilirsiniz:

https://e-kurs.meb.gov.tr/Dosya/2023_klavuz.pdf

Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili yapılan değişikliklerden biri de öğrenci ve öğretmen başvuru tarihlerinde gerçekleşti. Belirlenen yeni tarihe göre öğretmen ve öğrenci başvuruları 24-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Görev almayı düşünen arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Kaynak: https://www.yayginegitim.net/destekleme-ve-yetistirme-kurslari/


Veysi Sekban
Aday Memur
24 Ağustos 2023 20:12

" Hata! Bu İşlem İçin Belirlenen Süre Doldu..." dersi seçince çıkan hata bu.


webmasteryolcu
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 20:55

Maalessef garip bir şekilde kimse ne öğretmen ne de öğrenci başvurusu yapabiliyor. Diğer bir taraftan insanlar açık öğretim sınavlarının yüklenmesini bekliyor orada ciddi bir gecikme yaşandı. MEB'de şu sıralar işler yolunda gitmiyor.

Veysi Sekban, 2 saat önce

" Hata! Bu İşlem İçin Belirlenen Süre Doldu..." dersi seçince çıkan hata bu.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 21:03

Yarın başlıyor başvurular öyle yazıyor e kurs ana sayfasında


webmasteryolcu
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 21:14

ilk yayınladıkları klavuzda 26-31 Ağustos dediler. Sonra 24-28 Ağustos olarak açıklandı. Ana sayfada 2 farklı duyuru var biri 26, diğeri ise 24 yazıyor. :((

Deniz Kum Güneş, 47 dk. önce

Yarın başlıyor başvurular öyle yazıyor e kurs ana sayfasında


Englıshteacher34
Aday Memur
24 Ağustos 2023 21:33

Okulumun adını göremiyorum başvuru listesinde neden acaba

webmasteryolcu, 36 dk. önce

ilk yayınladıkları klavuzda 26-31 Ağustos dediler. Sonra 24-28 Ağustos olarak açıklandı. Ana sayfada 2 farklı duyuru var biri 26, diğeri ise 24 yazıyor. :((


webmasteryolcu
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 21:48

Yeni uygulamada, kurslar tüm okullarda olmayacak, daha az öğrenci olacağı için, belirli okullarda kurslar açılacaktır.

Englıshteacher34, 17 dk. önce

Okulumun adını göremiyorum başvuru listesinde neden acaba

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