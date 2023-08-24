Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 20:40
MEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.

Derslere aç bilaç giren, dışardan yemek yemeyi geçtim kantinden tost yeme umudu bile biten öğretmenlere sefertası yardımı yapılmalı. Hiç değilse makarna, pilav, sulu çorba gibi şeylerle karnını doyuruyormuş gibi yapar.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 21:11

Bu kadarda acizlik olmaz. Memnun değilsen bırak bu işi. Şu mesleğin bir gururu var


lutt
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 21:35

bir de bu denusuk tııpler var mıllet sana mı sorcak birakmayı

SorunCevaplayıN, 39 dk. önce

Bu kadarda acizlik olmaz. Memnun değilsen bırak bu işi. Şu mesleğin bir gururu var


Velocıraptor
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 21:44

Ben 3 vakte kadar emekli olacağım yolun sonuna geldim ama benden sonraki meslektaşlarımı da düşünmek zorundayım. Aksi olsa emekli ikramiyesi başlıklarında gezerdim.

Bir de bu konudaki mesajı alan aldı zaten.

lutt, 15 dk. önce

bir de bu denusuk tııpler var mıllet sana mı sorcak birakmayı

Toplam 3 mesaj

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