Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Ağustos 2023 20:59
Sağlık sorunu nedeniyle atama hk.

Selamlar. Eşim bağ dokusu hastasi (bağışıklık sistemi bozukluğu) kronik ve sürekli ataklari gelen ve tedavi altında tutulması gereken bir hastalik. Atak zamanlarinda hastanede yatması gerekebiliyor. Tabi bu süreçte çoluk çocuk perişan oluyor okul vs. Bir çok sıkıntı. Bu hastalığa bakan bölüm romatoloji yani dahiliyenin bir alt dalı. Bulunduğum şehirde bu bölüm yok. Ben bu durumu belgeleyip memleketime atama isteyebilir miyim. Memleket büyük şehir değil.

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