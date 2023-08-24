Merkez şube müdürlüğüne girenler, netler ne alemde acaba

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2023 Gys yazı işleri müdürlüğüDepremde fazla çalışma ödeneğiAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş hk.Sürekli tayin yazmaktan ikaz yedimHizmetli memura garsonlukCezaevi gys sonucAdalet bakanlığı kazanımları belli olduKonya ceza infaz kurumları kampüsüAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır
Sözlük
Son Haberler
Prof. Sözbilir'den Malatya'da 5 büyüklüğündeki depreme dair açıklamaAnkara'da 3 emniyet personeline 'taciz ve saldırı' iddiasıyla tutuklamaKredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttıHatay'daki Asi Nehri'nde ceset bulunduÇocuğu zincirle ahıra bağlayıp işkence yapan baba ve amca tutuklandı
Editörün Seçimi
Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.