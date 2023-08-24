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Editörler : ecoekonomist


24 Ağustos 2023 21:27
Faiz Artisi iyi mi oldu? Borsa için

şimdi ne olur?

bankalr mı gider?

mıllet borsadan kacar mı_=

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