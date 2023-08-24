4T , A kadro Online eğitim

arkadaşlar merhaba kpss a grubu için 4T ya da A kadrodan online eğitim alan var mı aranızda? verimli oluyor mu faydasını gördünüz mü?

arkadaşlar merhaba kpss a grubu için 4T ya da A kadrodan online eğitim alan var mı aranızda? verimli oluyor mu faydasını gördünüz mü?