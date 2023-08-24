İl emri yarinmi pazartesi mi açıklanır sizce?

sendikalardan da denilen o yönde ancak bu puanlarla eş durumu yapmamız mümkün değil 200 kusur puanla atanamadim esim polis yine deneyeceğim yarın açılan yerlesri ama hepsi muhtemel kadro zaten 7 tane yer vardı kimse kipirdayamiyor ki il emri sart

sendikalardan da denilen o yönde ancak bu puanlarla eş durumu yapmamız mümkün değil 200 kusur puanla atanamadim esim polis yine deneyeceğim yarın açılan yerlesri ama hepsi muhtemel kadro zaten 7 tane yer vardı kimse kipirdayamiyor ki il emri sart