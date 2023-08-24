Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 21:58
İl emri yarinmi pazartesi mi açıklanır sizce?

Ben yarın akşam a doğru bekliyorum


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 22:00

Bu sene il emri yokmuş:)


Emrexxx23
24 Ağustos 2023 22:01

Var kardeşim. Sadece bakanın günü belirlemesine kalmış.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 22:07

Umarım bu garabet de son bulmuştur. Olmayan işe personel alınmaz.


sinemkaratas
Aday Memur
24 Ağustos 2023 22:13
sendikalardan da denilen o yönde ancak bu puanlarla eş durumu yapmamız mümkün değil 200 kusur puanla atanamadim esim polis yine deneyeceğim yarın açılan yerlesri ama hepsi muhtemel kadro zaten 7 tane yer vardı kimse kipirdayamiyor ki il emri sart
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