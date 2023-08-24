Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 22:14

İl emri hangi gün açıklanacak
İl emri hangi gün açıklanacak

Bu ankete 1 saat 37 dakikada, 0 kişi oy kullandı

İl emri hangi gün açıklanacak
Bu anketin sonuçları 27 Ağustos 2023, 22:14 tarihinden sonra görüntülenecektir.

Edgar A. Poe
Aday Memur
24 Ağustos 2023 22:18

Açıklanırsa yarın başlayacak ek tayinleri de bitmesini beklerler ayın sonu gibi 31 i açıklayabilirler ya da hiç il emri diye bir şey gelmez bu sene


Emrexxx23
24 Ağustos 2023 22:19

İl emri açıklanmasa sendikalar biter eşi olan kimse kalmaz sendikalarda


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 22:31

Meslek çökmüş, maaşlar bir ayda yüzde on erimiş. Sendika kale gibi duruyor. Sen hak etmediğin halde bir yere atanmak istiyorsun diye mi sendikalar çökecek. İnşallah bu yıl il emri denen haksızlık olmaz.

Emrexxx23, 2 saat önce

İl emri açıklanmasa sendikalar biter eşi olan kimse kalmaz sendikalarda


Emrexxx23
24 Ağustos 2023 22:40

Hak etmediğin halde derken. Diğer memurlar eş durumundan tayin isteyince hemen çıkıyor. Neyin kafası


resmiplaka
Aday Memur
24 Ağustos 2023 22:52
yoo..öyle onurlu üye neredeyse yok denecek kadar az..
Emrexxx23, 2 saat önce

İl emri açıklanmasa sendikalar biter eşi olan kimse kalmaz sendikalarda


Datdiriditdit
Aday Memur
24 Ağustos 2023 23:03

İl emri atama sonuçlarıyla birlikte açıklanır bence


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 23:47

Niye senin il emri gelmedi diye mi çıkacak millet sendikadan :)

Emrexxx23, 2 saat önce

İl emri açıklanmasa sendikalar biter eşi olan kimse kalmaz sendikalarda

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusu yayınlandı. dikkat çeken madde.Depremzede öğretmenleri yok sayamazsınızRehber öğretmenin maaş karşılığı 7 saatİl emri gelir mi sizce?önlüğe teşvikAtamasini Iptal Ettirenlere 2.Il Disi HakkiEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?2. İl İçi/Dışı Atamadan sonra yeni bir özür ataması olabilir mi?Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?

Sözlük

sözlükçülerin bimolacılara giydirmesi 3 Otobüs fiyatları yüze elli arttı 1 paranın içinde boğul inşallah 1 Sosona 4 ekmek yoksa pasta yesinler 4 Hz.Adem elmayı neden yedi 5 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 nasılsın 3 ulaşgkc 1 Asya.00 14

Son Haberler

HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladıİzmir'de silahla vurulan kişi, hastanede öldü'Kız meselesi' nedeniyle marketteki kadının ölümünde 6 tutuklamaMB'nin rezervleri 10 haftadır yükseliyorHusumetli kuzenini tabancayla öldürdü

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.