Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 22:55
Çocuk yardımı

Arkadaşlar Rabbim hepimize hayırlı evlatlar nasip etsin. 4. çocuğumuzu kucağımıza alacağız Rabbim nasip ederse. Çocuk yardımı 3 çocuğa kadar mı veriliyor. Yoksa 4. çocuğa da veriliyor mu? Maasta ödenen çocuk yardımını soruyorum. Doğum yardımı değil yani.

Teşekkür ederim.

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