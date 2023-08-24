Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 23:11
Tedavisini ailesinin yanında geçirmek zorunda kalan memur hak.

Merhaba ben 1 ay önce düşüp sağ kolumu 3 yerden kırdım. İstanbulda çalışıyorum ailem başka ilde yaşıyor. Durumu öğrenince bu süreçte uçakla yanıma geldiler. Kolum alçıya alındı. Haliyle işyerinden 1 hafta izin alıp yanıma geldiler ve 1 hafta sonunda beni de alıp bakımımı üstlenmek için yanlanlarında götürdüler. Doktorun İstanbulda verdiği 1 aylık rapor bitti, ama benim tedavim devam ediyor buradaki doktor 1 ay daha rapor vereceğiz dedi. Kolumda his kaybı var. Ama yönetmelikte ailenin yanında tedavi alma gibi bir madde vs göremedim. Böyle bir durumda ne yapılır. İstanbul?a tek dönsem dahi Şuan sağ elimi kullanamıyorum, kendime kahvaltı yemek hazırlayamıyorum .lütfen bilgisi olan varsa yazsın


Quennn
Aday Memur
24 Ağustos 2023 23:48
sizin için değil ama sizin yanınızda kalacak kişi için refakat raporu verilebilir

serap34ist
Aday Memur
24 Ağustos 2023 23:50

Bildiğim kadarı ile refakat raporu hastane de yatışlar için veriliyor. Yanlışsam düzeltin lütfen

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