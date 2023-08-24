Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 23:17
2. İl Dışı 22 İl

İkinci il dışı kapsamında 22 ile tercih yapacaklarda 3 yıl şartı aranacak mı? Kılavuza koymamışlar ama..

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