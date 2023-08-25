Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


25 Ağustos 2023 00:34
İnci Sözlük Kapatılsın

Her gün milli ve manevi değerlerimize hakaret eden kullanıcıların bulunduğu bu oluşum neden hala kapatılmamaktadır. Memurlar.net bu konuda kamuoyu oluşturmalı. Kimse ses çıkarmazsa bu azgınlık devam edecek.

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