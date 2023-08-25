KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 00:41
GSB BÜRO MEMURU
Arkaaslar resmi gaetede yayinlandi. Acaba kamu yonetimi yaziyor. Siyaset bilimi ve kamu bitirenler basvurabilecek mi?

Pegasu
Aday Memur
25 Ağustos 2023 01:44

Hocam yarın arayıp sorun bence. En doğru kararı bakanlık verir

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