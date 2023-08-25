Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Ağustos 2023 00:43
polislikten 399 a geçiş
süreç nasıl basit mi kurum kabul etse beni olur mu

Çok Yazılan Konular

KİTlerde Kapsam Dışı PersonelToplu Sözleşmede Yer Alan 399'a Ek ÖdemeDHMİ ye atananlar399 dan 3 yıl dolmadan 4B ye geçemedim.399 dan 657'ye geçişte kadro derece hakkındaAcil 399 KHK dan 657 geçişte derece / kademe durumuTCDD özelleştiriliyor mu?399'dan 657'ye ve 399'a geçişte kademe saydırma ve hizmet birleştirmesi399 dan 399 a / 657 ye geçiş

Sözlük

yangın var 1 Sitedeki reklam zenginliği 7 sözlükçülerin bimolacılara giydirmesi 3 sık sık yoklamak 1 Asya.00 14 Zerengökçe 3 II.Mahmud 2 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 Bugün olanlar 2 aya yolculuk 1

Son Haberler

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde DeğişiklikTicaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi25 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıYabancılardan MB'nin para politikası kararına övgüAntalya'da Rus çiftin 'ucuz eczane' tanıtımına soruşturma

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.