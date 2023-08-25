Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


25 Ağustos 2023 00:44
Doçentlik Kriterlerinde Güncellemenin Güncellenmesi- Özensizlik ve Saygısızlık: YÖK ve ÜAK ta işler

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 13.08.2022 tarihli ve E.23932784-050.01.04-9474 sayılı yazısı ile önerilen temel alan özelinde doçentlik başvuru şartlarına ilişkin değişiklik önerileri 15.06.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda uygun olduğuna karar verilmiş, daha sonra yapılan inceleme neticesinde; söz konusu Yükseköğretim Genel kurulu kararında değişiklik yapılarak 17.08.2023 tarihli 12 sayılı oturumunda 2023.12.218 sayılı kararında belirtildiği şekliyle uygun olduğuna karar verilmiş.

Ne demek lazım: İki yanlış bir doğru etmez mi? Zararın neresinden dönulse kârdır mı?


yökhukuk
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 00:45

Dava süreçleri bakımından önemli bir gelişme


herbıbolokog
Aday Memur
25 Ağustos 2023 01:15

Hocalarım, gerçekten işin tadı iyice kaçtı. Nerde eşitlik ilkesi. Hukuk, ilahiyat, filoloji hangi sebeple ayrı bir duruma çekiliyor? Bu haksızlığın önüne geçmek umarım mümkündür.

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