Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 01:21
Promosyon Hk.
Arkadaşlar merhaba Devlet Hastanesine sözleşmeli olarak atandım Temmuz 2023'te iş başı yaptım. Ağustosta ilk maaşımı aldım fakat promosyon yatmadı. Promosyon hakkında bilgisi olan var mı? ilk maaştan 10 gun sonra yatar diyenler var ama hala yatmadı ne zaman yatar acaba? ve ne kadar yatar

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