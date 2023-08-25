Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


25 Ağustos 2023 01:57
YÖK Kadro Onayları için Toplantı

Merhabalar, YÖK kadro onayı vermek için ayda kaç kere/ ne zaman toplanıyor bilen var mıdır? Üniversitedeki bir hocamla görüştüm, kadro taleplerimizin yarısına onay verdiler taleplerin diğer yarısını bekliyoruz dedi. (Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı/ arş.gör) Bu diğer yarısına ne zaman onay gelir? Çok uzun sürer mi teşekkür ederim şimdiden.

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