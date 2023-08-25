KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 02:45
GSB Buro Personeli

GSB Buro Personeli kimler kaç puanla nereyi yazacak?


tasonusavas
Aday Memur
25 Ağustos 2023 02:56
Kardesim siyaset bilimi ve kamu.yon. olarak 78.0 puanim mevcut . Su an ne yapacagim bilgim.yok

Adım Abdullah
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:00

Puanım 81.8 sakaryayı yazacağım 56 kişilik kontenjanı varmış inşallah gelir


Bonn
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:01

Sakaryada mı yaşıyorsun?

Adım Abdullah, 44 dk. önce

Puanım 81.8 sakaryayı yazacağım 56 kişilik kontenjanı varmış inşallah gelir


Adım Abdullah
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:02

Evet.

Bonn, 43 dk. önce

Sakaryada mı yaşıyorsun?


Bonn
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:03

Büyük ihtimal gelir hocam

Adım Abdullah, 42 dk. önce

Evet.


Bonn
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:05

Benim de 81.7 puanım. İstanbul veya Ankara gelir mi diye düşünüyorum.

tasonusavas, 48 dk. önce
Kardesim siyaset bilimi ve kamu.yon. olarak 78.0 puanim mevcut . Su an ne yapacagim bilgim.yok

tasonusavas
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:06
Yedeklerde var. Kadro yanmaz kesinlikle basvur bolum ne?
Bonn, 39 dk. önce

Benim de 81.7 puanım. İstanbul veya Ankara gelir mi diye düşünüyorum.


Bonn
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:07

SBKY. Gelmez de benden düşük puanlılar başka şehirlere atanırsa keyfim çok kaçar :))

tasonusavas, 38 dk. önce
Yedeklerde var. Kadro yanmaz kesinlikle basvur bolum ne?

fulyaözer
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:09

Maliye 78 puan, neresi gelebilir arkadaşlar?


tasonusavas
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:14
Kardesim bu puanla daha yerlesememen de uzucu
Bonn, 37 dk. önce

SBKY. Gelmez de benden düşük puanlılar başka şehirlere atanırsa keyfim çok kaçar :))


Bonn
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:14

Maraş, Ordu, Manisa, Antep, Urfa. Oransal olarak diğer sehirlere göre yüksek kontenjana sahip, buralarda 78lerin altına düşebilir

fulyaözer, 35 dk. önce

Maliye 78 puan, neresi gelebilir arkadaşlar?


Bonn
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:15

Askerden yeni geldim sayılır, bi kaç yere başvuru yaptım sonuç bekliyorum. Ben askerdeyken 81lerde atananlar oldu, maalesef benim başvuru yapma imkanım olmadı.

tasonusavas, 30 dk. önce
Kardesim bu puanla daha yerlesememen de uzucu

fulyaözer
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:17

Teşekkürler cevap için, her yere gidebilirim yeter ki olsun gözüyle bakıyorum.

Bonn, 30 dk. önce

Maraş, Ordu, Manisa, Antep, Urfa. Oransal olarak diğer sehirlere göre yüksek kontenjana sahip, buralarda 78lerin altına düşebilir


tasonusavas
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:18
Hmm bende adalet bakanligi mulakatimdan haber bekliyorum. Ama sanirim eylule kaldi burayida kacirmak istemiyorum
Bonn, 29 dk. önce

Askerden yeni geldim sayılır, bi kaç yere başvuru yaptım sonuç bekliyorum. Ben askerdeyken 81lerde atananlar oldu, maalesef benim başvuru yapma imkanım olmadı.


Bonn
Aday Memur
25 Ağustos 2023 03:21

Bunlar optimum şehirler, daha garanti şehirler var Kırklareli gibi

fulyaözer, 27 dk. önce

Teşekkürler cevap için, her yere gidebilirim yeter ki olsun gözüyle bakıyorum.

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