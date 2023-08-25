Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 02:46
Ayrılış başlama işlemleri mağduriyet

Arkadaşlar yarın bu işlemleri yapabilmek için bebekle bin km yol geldim. Tuzladan ayrılıp Beşiktaş?ta başlama yapıcam. 1 buçuk yaşında bebekle tek başıma sabah beşiktaştan tuzlaya gidip okula mem e gidip tekrar Beşiktaş?a gelip okula ve meme gitmem gerekşyor bunu nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Eşim görevde asker. Toplu taşıma kullanamam 3 buçuk saat ve 4 vesayit bebekle imkansız ben ne yapıcam arkadaşlar nasıl yapıcam eşime ulaşılmıyor bile denizde?tanıdık kimsemiz yok. gecenin bu saatinde kara kara düşünüyorum lütfen bana yol gösterir misiniz ?


bilişim44
Aday Memur
25 Ağustos 2023 02:55

Vekalet gönder ben yaparım

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