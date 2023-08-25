Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 03:05
kamunun beyin takımı olduğunu iddia eden mühendislerin üniversite sıralamaları

aşağıdaki linkte kamunun beyin takımı oldukları iddiasıyla kendilerini diğer kamu çalışanlarından üstün gören, diğer kamu çalışanlarını aşağılayarak onların 3-5 katı maaş isteyen mühendislerin üniversiteye giriş sıralamaları yer almaktadır...

kendilerini bir tuttukları doktorluk mesleğinin sıralaması 4 bin seviyesindeyken elektrik-elektronik mühendisliği bile 50bin seviyesinde; ziraat mühendisliği bölümleri 300-400 bin bandında.. Gıda müh 200 bine dayanmış durumda

https://www.basarisiralamalari.com/ege-universitesi-2022-taban-puanlari-ve-basari-siralamalari/

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