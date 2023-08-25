Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 05:09
İliçi tayin ayrılış yapmak için kaç günüm var?

Merhaba durumumu açıklayan bir konu açtım ama cevap verilmedi. Çok çok zor durumda olduğum için aynı şehirde olmama rağmen ayrılış başlama yapamayacağım pazartesi günü yapsam olur mu acaba ? Şimdi yeni 2. Mazeret çıkardılar ya hakkım gasp edilir mi ?


Memleketinogretmeni
Memur
25 Ağustos 2023 05:21

Ne hakkın var da kim gasp ediyor?Tayinin çıktıysa başka tayin isteme hakkın yok.


Midilli11
Aday Memur
25 Ağustos 2023 05:27

Sana kim başka tayin isteyecem dedi? Okuduğunu anlamada sorun yaşıyorsun sanırım. Ben İliç?i tayinim çıktı ayrılış için kaç günüm var pazartesi yapsam olur mu diye soruyorum ve 2. Mazerete bağlı tatmin benim işlemlerime engel olup olmayacağını soruyorum

Memleketinogretmeni, 12 dk. önce

Ne hakkın var da kim gasp ediyor?Tayinin çıktıysa başka tayin isteme hakkın yok.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Depremzede öğretmenleri yok sayamazsınızAtamasini Iptal Ettirenlere 2.Il Disi HakkiBranşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?İl Dışı Kontenjanları Okul yöneticileri neden istifa ediyor?İl emriŞapkadan beyaz önlük çıktı.önlüğe teşvikYanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorum

Sözlük

24/08/2023 Sitenin cörtlemesi 1 paranın içinde boğul inşallah 1 orhun yazıtları 2 Kelimelik oyununda sohbetin kapatılması 6 nasılsın 3 sık sık yoklamak 1 çayı kazık paraya satan işletme 1 zaman çarkı 1 vücut çiftliği 1 uçakta bomba var 2

Son Haberler

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde DeğişiklikTicaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi25 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıYabancılardan MB'nin para politikası kararına övgüAntalya'da Rus çiftin 'ucuz eczane' tanıtımına soruşturma

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.