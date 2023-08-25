Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 05:31
İliçi tayinde ilişik kesme süresi

Elimde olmayan sebeplerden dolayı yarın ilişik kesmeyeceğim çünkü ilden daha uzak bir ilçeye tayinim çıktı ancak pazartesi ilişik kesme yapabilirim. Sorun yaşar mıyım? İliçinde ilişik kesme süresi nedir?


Memleketinogretmeni
Memur
25 Ağustos 2023 05:33

Müdürün sizi uyarması gerekiyordu ilişik kesmeniz gerekir.15 gün olması lazım

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